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Умер создатель МММ Сергей Мавроди

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в московской больнице. Об этом первой написала газета «Московский комсомолец». Источник РБК в МВД подтвердил эту информацию, как и собеседник «Интерфакса».

По информации «МК» и «Интерфакса», Мавроди стало плохо на автобусной остановке, случайный прохожий вызвал скорую, и Мавроди госпитализировали, но спасти не смогли. В свою очередь РБК со ссылкой на своего собеседника пишет, что Мавроди доставили в больницу из квартиры на Комсомольском проспекте, где он жил. Причиной смерти могло стать переохлаждение или сердечная недостаточность, точная информация будет известна после вскрытия, уточняет «Интерфакс».

Мавроди было 62 года, он родился в Москве, окончил Московский институт электроники и математики (МИЭМ – с 2011 г. часть ВШЭ). В 1994 г. Мавроди избрали депутатом Госдумы, но лишили мандата год спустя. Он также хотел участвовать в президентских выборах в 1996 г., однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Мавроди известен тем, что основал несколько финансовых пирамид МММ. Их основная модель – якобы получение высокого дохода при вложении новых и новых средств. Первая появилась еще в 1989 г., ее вкладчиками к 1994 г. были около 15 млн человек. В 1997 г. кооператив МММ признали банкротом. Точных данных о пострадавших нет. Это могло быть несколько десятков тысяч человек, полагало следствие. По другим данным, пострадать могли более миллиона человек. В начале 2003 г. Мавроди арестовали по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Через три года он вышел на свободу и основал очередную финансовую пирамиду. Его последний проект МММ был открыт в Китае в 2015 г. – участники должны были покупать биткойны, которые затем пересылались в качестве «взаимопомощи» тем, кто пришел в фонд раньше.

МММ: жертвы и поклонники