Раненного оператора «Первого» Волкова доставили в НИИ Склифосовского
Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший тяжелые ранения в Белгородской области, был доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
Согласно сообщению, экстренные службы доставили Волкова на вертолетную площадку Флагманского центра института Склифосовского. Оттуда его незамедлительно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.
«Команда Склифа немедленно приступила к оказанию медицинской помощи», – говорится в сообщении.
Директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что на данный момент состояние Волкова оценивается как тяжелое.
«Вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть. Мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи», – сказал Петриков.
26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Волков был тяжело ранен, находившаяся с ним военкор Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что оператор будет эвакуирован на лечение в Москву.
24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации в Луганской народной республике. Москва потребовала незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ, заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщали, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.