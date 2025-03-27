Раненного оператора «Первого» Волкова доставили в НИИ Склифосовского

26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Волков был тяжело ранен, находившаяся с ним военкор Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что оператор будет эвакуирован на лечение в Москву.