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Раненного оператора «Первого» Волкова доставили в НИИ Склифосовского

Ведомости

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, получивший тяжелые ранения в Белгородской области, был доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

Согласно сообщению, экстренные службы доставили Волкова на вертолетную площадку Флагманского центра института Склифосовского. Оттуда его незамедлительно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.

«Команда Склифа немедленно приступила к оказанию медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что на данный момент состояние Волкова оценивается как тяжелое.

«Вся необходимая диагностика проведена. Соответственно, все необходимые диагнозы поставлены, которые у пациента есть. Мы приступили к оказанию различных видов специализированной помощи», – сказал Петриков.

26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Волков был тяжело ранен, находившаяся с ним военкор Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что Волков подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно доставляли в Курскую областную больницу. Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что оператор будет эвакуирован на лечение в Москву.

24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации в Луганской народной республике. Москва потребовала незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ, заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщали, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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