Комитет ГД поддержал ограничение на допобразование для учителей госорганизациями

В пояснительной записке к закону отмечается, что одной из задач по достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» является формирование к 2030 г. современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования. Для достижения этих задач необходимо гарантировать качественное получение педагогами дополнительного профессионального образования как по программам повышения квалификации, так и по программам профессиональной переподготовки.