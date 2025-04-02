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Комитет ГД поддержал ограничение на допобразование для учителей госорганизациями

Ведомости

Комитет Госдумы по науке принял поправку, которая позволяет учителям получать дополнительное профобразование только в государственных учреждениях. Педагоги с дипломами о дополнительном образовании, полученном в частных организациях, не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 г.

В пояснительной записке к закону отмечается, что одной из задач по достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» является формирование к 2030 г. современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования. Для достижения этих задач необходимо гарантировать качественное получение педагогами дополнительного профессионального образования как по программам повышения квалификации, так и по программам профессиональной переподготовки.

Документ предусматривает повышение квалификации по направлению работодателя только по профилю педагогической деятельности. Для приобретения новой квалификации в сфере педагогической деятельности или управления образовательными организациями необходимо пройти профессиональную переподготовку.

Для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения квалификации педагогам необходимо получить ДПО в государственных и муниципальных образовательных организациях, в образовательных организациях на федеральной территории «Сириус», в образовательных организациях на территории «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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