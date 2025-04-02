Комитет ГД поддержал ограничение на допобразование для учителей госорганизациями
Комитет Госдумы по науке принял поправку, которая позволяет учителям получать дополнительное профобразование только в государственных учреждениях. Педагоги с дипломами о дополнительном образовании, полученном в частных организациях, не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 г.
В пояснительной записке к закону отмечается, что одной из задач по достижению национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» является формирование к 2030 г. современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования. Для достижения этих задач необходимо гарантировать качественное получение педагогами дополнительного профессионального образования как по программам повышения квалификации, так и по программам профессиональной переподготовки.
Документ предусматривает повышение квалификации по направлению работодателя только по профилю педагогической деятельности. Для приобретения новой квалификации в сфере педагогической деятельности или управления образовательными организациями необходимо пройти профессиональную переподготовку.
Для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения квалификации педагогам необходимо получить ДПО в государственных и муниципальных образовательных организациях, в образовательных организациях на федеральной территории «Сириус», в образовательных организациях на территории «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров.