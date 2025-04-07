Суд продлил запрет определенных действий блогеру Портнягину
Мещанский суд Москвы продлил блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
Как позже сообщил корреспондент РЕН ТВ, мера в отношении блогера будет действовать полгода – до 10 октября. Кроме того, по информации телеканала, рассмотрение дела по существу отложили на 24 апреля из-за ненадлежащего уведомления участников о заседании.
Портнягин, его жена и их общий знакомый обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По первой статье им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Максимальное наказание по второй статье предполагает срок до 7 лет.
Блогер был задержан в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. Портнягин вел бизнес, связанный с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Чтобы сократить налоговые выплаты, он зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб.
Следствие утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами, тем самым легализовав более 63 млн руб.
С момента задержания суд несколько раз продлевал Портнягину содержание под домашним арестом. 8 октября суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. 3 апреля текущего года обвиняемые полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб. Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, благодаря оперативной работе следствия сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено.
Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.