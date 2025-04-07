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Суд продлил запрет определенных действий блогеру Портнягину

Ведомости

Мещанский суд Москвы продлил блогеру и бизнес-коучу Дмитрию Портнягину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Как позже сообщил корреспондент РЕН ТВ, мера в отношении блогера будет действовать полгода – до 10 октября. Кроме того, по информации телеканала, рассмотрение дела по существу отложили на 24 апреля из-за ненадлежащего уведомления участников о заседании.

Портнягин, его жена и их общий знакомый обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По первой статье им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. Максимальное наказание по второй статье предполагает срок до 7 лет.

Блогер был задержан в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. Портнягин вел бизнес, связанный с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Чтобы сократить налоговые выплаты, он зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб.

Следствие утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами, тем самым легализовав более 63 млн руб.

С момента задержания суд несколько раз продлевал Портнягину содержание под домашним арестом. 8 октября суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. 3 апреля текущего года обвиняемые полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб. Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, благодаря оперативной работе следствия сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено.

Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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