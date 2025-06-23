Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги

В ночь на 23 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Наибольшее число беспилотников было сбито в Ростовской области – 14 единиц. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области и четыре – в Астраханской.