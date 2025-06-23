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Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги

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Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале. 

Он отметил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

22 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда. Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил на следующий день в 00:20 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в Волгоград.

В ночь на 23 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Наибольшее число беспилотников было сбито в Ростовской области – 14 единиц. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области и четыре – в Астраханской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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