Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение было принято для обеспечения безопасности гражданских самолетов.
22 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда. Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил на следующий день в 00:20 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, летевший в Волгоград.
В ночь на 23 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Наибольшее число беспилотников было сбито в Ростовской области – 14 единиц. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали в Волгоградской области и четыре – в Астраханской.