Адвокаты Тимура Иванова попросили суд оправдать его по делу о растрате
Представители защиты бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова попросили суд вынести ему оправдательный приговор по уголовному делу о растрате и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Мосгорсуд огласит решение 1 июля, сообщил «Ведомостям» один из участников процесса.
23 июня государственный обвинитель в прениях сторон запросил для Иванова наказание в виде 14,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Для его подчиненного Антона Филатова было запрошено 14 лет лишения свободы. Тогда приговор ожидали в начале июля.
Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он и бизнесмен Александр Бородин предположительно незаконно получили около 1,185 млрд руб. Затем экс-замминистра стал обвиняемым по делу о перечислении на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц». В ноябре 2024 г. фигуранту вменили два эпизода особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), а также растрату при покупке паромов для Керченской переправы.