Прокурор запросил Тимуру Иванову 14,5 года колонии по делу о взятке

Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день министр обороны РФ (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил Иванова от должности. 24 апреля Иванов был взят под стражу, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку размером около 1,185 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.