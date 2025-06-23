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Прокурор запросил Тимуру Иванову 14,5 года колонии по делу о взятке

Экс-заместитель министра обороны не признал вину
Георгий Недогибченко
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Государственный обвинитель в прениях сторон запросил для бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова наказание в виде 14,5 г. лишения свободы в исправительной колонии, передает корреспондент «Ведомостей» из Мосгорсуда.

Второго фигуранта – подчиненного Иванова Антона Филатова прокурор просит приговорить к 14 годам колонии. Адвокаты подсудимых от комментариев по запрошенным прокуратурой срокам воздержались.

После прений сторон суд предоставит подсудимым право выступить с последним словом. Приговор, как ожидается, могут вынести уже в начале июля.

Судебный процесс начался в конце марта. Прокуратура потребовала закрыть судебные заседания от слушателей и прессы. Процесс шел оперативно – за три месяца судьи Мосгорсуда успели допросить десятки свидетелей, в том числе высокопоставленных военнослужащих и чиновников.

Иванова задержали 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В тот же день министр обороны РФ (на тот момент Сергей Шойгу) отстранил Иванова от должности. 24 апреля Иванов был взят под стражу, а 26 апреля – уволен с поста в связи с утратой доверия. По делу экс-замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. Следствие полагает, что Иванов и Бородин получили взятку размером около 1,185 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.

В начале октября 2024 г. СК инкриминировал Иванову еще одно обвинение: следователи считают, что экс-замминистра перечислил на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». В ноябре СК вменил Иванову два эпизода особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) банка «Интеркоммерц». Его также обвиняют в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по ст. 160 УК РФ.

По этому делу, кроме Иванова и Филатова, изначально проходили экс-председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский и топ-менеджер банка Феликс Нойберг. Их следователи объявили в международный розыск, сейчас они заочно арестованы в России, а материалы дела выделены в отдельное производство.

21 июня 2025 г. стало известно, что в отношении Иванова возбуждено еще одно уголовное дело – речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн руб. от Фомина.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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