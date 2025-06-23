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Аэропорты Дубая восстановили штатный режим работы

Ведомости

Аэропорты в Дубае возобновили работу после введения ограничений из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в социальных сетях местного правительства.

По данным пресс-службы, безопасность клиентов и персонала аэропортов «остаются наивысшим приоритетом». В то же время в правительстве предупредили, что необходимо следить за новостями авиакомпаний, т.к. некоторые из них могут задерживать или отменять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Работа аэропортов была приостановлена из-за ракетных ударов Ирана по военным базам США в Катаре 23 июня. Тогда же в «Аэрофлоте» заявили, что рейсы из Москвы в Дубай и Абу-Даби, как и в обратном направлении, остаются в силе, но будут проходить по измененному маршруту с учетом ограничений воздушных пространств. Росавиация выдала авиакомпаниям предписание, согласно которому они не могут выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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