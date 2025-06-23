Аэропорты Дубая восстановили штатный режим работы
Аэропорты в Дубае возобновили работу после введения ограничений из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в социальных сетях местного правительства.
По данным пресс-службы, безопасность клиентов и персонала аэропортов «остаются наивысшим приоритетом». В то же время в правительстве предупредили, что необходимо следить за новостями авиакомпаний, т.к. некоторые из них могут задерживать или отменять рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Работа аэропортов была приостановлена из-за ракетных ударов Ирана по военным базам США в Катаре 23 июня. Тогда же в «Аэрофлоте» заявили, что рейсы из Москвы в Дубай и Абу-Даби, как и в обратном направлении, остаются в силе, но будут проходить по измененному маршруту с учетом ограничений воздушных пространств. Росавиация выдала авиакомпаниям предписание, согласно которому они не могут выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.