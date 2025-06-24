В МИД РФ призвали к максимальной осторожности граждан на Ближнем Востоке
Российским гражданам, которые находятся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах Ближнего Востока, необходимо проявлять максимальную осторожность в связи с эскалацией конфликта Ирана, Израиля и США, говорится в публикации МИД России.
Помимо наблюдением за официальными сообщениями авиакомпаний, туроператоров и профильного ведомства, в МИД посоветовали гражданам РФ не находиться вблизи военных объектов государств, не посещать места массового скопления людей, укрываться в убежищах, если возникнет опасность. Кроме того, в министерстве рекомендуют «неукоснительно выполнять» указания местных властей.
В публикации также указаны номера телефонов экстренной связи посольств России в государствах, нахождение в которых может быть потенциально опасным.
23 июня в официальном заявлении МИД РФ было высказано осуждение в адрес действий США и Израиля, которые атакуют ядерные объекты Ирана. По данным ведомства, страны нарушают Устав ООН, а значит принципы и нормы, принятые мировым сообществом. В связи с этим Россия планирует продолжать «выстраивать свою энергичную линию» в рамках Организации объединенных наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).