В МИД РФ призвали к максимальной осторожности граждан на Ближнем Востоке

23 июня в официальном заявлении МИД РФ было высказано осуждение в адрес действий США и Израиля, которые атакуют ядерные объекты Ирана. По данным ведомства, страны нарушают Устав ООН, а значит принципы и нормы, принятые мировым сообществом. В связи с этим Россия планирует продолжать «выстраивать свою энергичную линию» в рамках Организации объединенных наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).