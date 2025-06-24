В Госдуме рассказали о здоровье Валентины Терешковой

Терешковой сейчас 88 лет. Она родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До исторического полета она работала закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп» и совершила 163 прыжка с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. она осуществила космический полет на корабле «Восток-6», совершив 48 витков вокруг Земли. В сентябре 2021 г. Терешкова стала депутатом Госдумы VIII созыва и возглавила комиссию по вопросам депутатской этики.