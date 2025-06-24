Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Госдуме рассказали о здоровье Валентины Терешковой

Она чувствует себя хорошо и продолжает работу, сообщили в Думе
Ведомости

Депутат Государственной думы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова чувствует себя хорошо, ее здоровье не пошатнулось. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Я сижу рядом с ней, вот через проход рукой могу до нее добраться. Она абсолютно здорова», – заявил парламентарий (цитата по «Маяку»).

Картаполов подчеркнул, что те, кто желает увидеть ухудшение здоровья Валентины Владимировны, не дождутся этого.

«Это наша гордость, это наша народная любимица, это первая в мире женщина-космонавт. Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ей здоровье», – добавил депутат.

Источник ТАСС в Госдуме также подтвердил, что с Терешковой все в порядке и медицинская помощь ей не требовалась. Депутат продолжает свою работу.

До этого появилась информацию о том, что во время пленарного заседания 24 июня Терешковой якобы стало плохо. Сообщалось, что руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев упомянул о плохом самочувствии депутата во время своего выступления.

Терешковой сейчас 88 лет. Она родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До исторического полета она работала закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп» и совершила 163 прыжка с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. она осуществила космический полет на корабле «Восток-6», совершив 48 витков вокруг Земли. В сентябре 2021 г. Терешкова стала депутатом Госдумы VIII созыва и возглавила комиссию по вопросам депутатской этики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных