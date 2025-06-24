В Госдуме рассказали о здоровье Валентины Терешковой

В Госдуме рассказали о здоровье Валентины ТерешковойОна чувствует себя хорошо и продолжает работу, сообщили в Думе
Депутат Государственной думы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова чувствует себя хорошо, ее здоровье не пошатнулось. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Я сижу рядом с ней, вот через проход рукой могу до нее добраться. Она абсолютно здорова», – заявил парламентарий (цитата по «Маяку»).
Картаполов подчеркнул, что те, кто желает увидеть ухудшение здоровья Валентины Владимировны, не дождутся этого.
«Это наша гордость, это наша народная любимица, это первая в мире женщина-космонавт. Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ей здоровье», – добавил депутат.
Источник ТАСС в Госдуме также подтвердил, что с Терешковой все в порядке и медицинская помощь ей не требовалась. Депутат продолжает свою работу.
До этого появилась информацию о том, что во время пленарного заседания 24 июня Терешковой якобы стало плохо. Сообщалось, что руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев упомянул о плохом самочувствии депутата во время своего выступления.
Терешковой сейчас 88 лет. Она родилась 6 марта 1937 г. в Ярославской области. До исторического полета она работала закройщицей-браслетчицей на шинном заводе, секретарем комитета комсомола комбината «Красный Перекоп» и совершила 163 прыжка с парашютом. С 16 по 19 июня 1963 г. она осуществила космический полет на корабле «Восток-6», совершив 48 витков вокруг Земли. В сентябре 2021 г. Терешкова стала депутатом Госдумы VIII созыва и возглавила комиссию по вопросам депутатской этики.