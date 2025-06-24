Госдума в первом чтении приняла проект о закреплении правового статуса РКК

Председатель РКК Павел Савчук рассказал «Ведомостям», что в 2021 г., когда началась трансформация организации, одной из задач было определено использование и адаптация лучших наработанных практик Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Но в основе работы общества лежало правовое признание и системное взаимодействие с государством на правах взаимного уважения интересов, отметил он. Деятельность советского Красного Креста регулировалась целым рядом постановлений Совета народных депутатов и Центрального комитета. Это позволяло организации действовать масштабно и охватывать очень многие направления работы. В 90-е гг. правовая идентичность была утрачена, добавил Савчук. По его мнению, сейчас восстанавливается историческая и правовая преемственность организаций. Это может позволить увеличить объемы помощи населению, при этом сохранив верность основополагающим принципам краснокрестного движения.