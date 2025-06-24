Госдума в первом чтении приняла проект о закреплении правового статуса РКК
Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о закреплении правового статуса Российского Красного Креста (РКК), целях и задачах организации, а также о порядке ее взаимодействия с госорганами. Об этом говорится в соответствующем документе.
Нормы проекта определяют мандат РКК, а также подтверждают, что это единственное признанное национальное Общество Красного Креста в РФ. Предполагается, что организация будет осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами и международными соглашениями РФ, Конституцией страны, Женевскими конвенциями, а также уставами как российской, так и международной организаций. В проекте также закреплены гарантии для региональных подразделений.
Согласно законопроекту, основными целями РКК являются предоставление благотворительной, гуманитарной, социальной и иной помощи, улучшение качества и продолжительности жизни населения, а также распространение необходимых знаний для достижения этих целей.
В документе обозначены ключевые принципы работы организации. Среди них гуманность, беспристрастность, нейтралитет, независимость, добровольность, единство и универсальность.
Законопроект также определяет задачи, которые РКК должен будет выполнять для достижения поставленных целей. В частности, организация будет оказывать помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) и вооруженных конфликтов, участвовать в спасении людей, восстанавливать гражданские объекты после ЧС, обеспечивать уход за нуждающимися гражданами и предоставлять психологическую поддержку населению.
Кроме того, документ устанавливает задачи РКК в области распространения знаний о здоровье и медицине. Предполагается, что организация будет проводить мероприятия по профилактике заболеваний, пропагандировать здоровый образ жизни, обучать желающих навыкам первой помощи и активно способствовать развитию донорства крови и ее компонентов. Согласно проекту, основными органами управления РКК станут съезд, правление организации и председатель. В качестве контролирующего органа в документе указана ревизионная комиссия. Кроме того, законопроект закрепляет за РКК возможность создавать центральный аппарат организации.
При принятии документа структура РКК будет состоять из региональных отделений в субъектах РФ и местных отделений в муниципальных образованиях страны. Кроме того, если законопроект будет принят, РКК сможет иметь специализированные структурные подразделения для осуществления образовательной деятельности.
Членом РКК, согласно законопроекту, сможет быть любой гражданин России, иностранец или лицо без гражданства. Полноценные члены организации будут иметь равные права на участие в ее деятельности, а также право быть избранными в руководящие органы региональных и местных отделений. Участники РКК будут обязаны уплачивать членские взносы. В законе указано, что наиболее активные члены организации могут быть награждены званием «Почетный член РКК». Законопроект также предоставляет РКК возможность привлекать не только постоянных членов, но и волонтеров.
Председатель РКК Павел Савчук рассказал «Ведомостям», что в 2021 г., когда началась трансформация организации, одной из задач было определено использование и адаптация лучших наработанных практик Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Но в основе работы общества лежало правовое признание и системное взаимодействие с государством на правах взаимного уважения интересов, отметил он. Деятельность советского Красного Креста регулировалась целым рядом постановлений Совета народных депутатов и Центрального комитета. Это позволяло организации действовать масштабно и охватывать очень многие направления работы. В 90-е гг. правовая идентичность была утрачена, добавил Савчук. По его мнению, сейчас восстанавливается историческая и правовая преемственность организаций. Это может позволить увеличить объемы помощи населению, при этом сохранив верность основополагающим принципам краснокрестного движения.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля одобрила проект федерального закона, который включает закрепление поддержки РКК со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. В проект закона «Об Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» вошло 11 статей. Они устанавливают правовое положение РКК, его цели и задачи, а также порядок работы, пересекаясь с уставом организации. РКК – единственное действующее на территории РФ национальное общество Красного Креста, член Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.