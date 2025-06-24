Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств

Церетели, внук всемирно известного скульптора Зураба Церетели, родился в 1978 г. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладателем степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 г. он занимал должность вице-президента РАХ, а после кончины Зураба Церетели, который возглавлял академию с 1997 г., с апреля 2025 г. исполнял обязанности президента организации.