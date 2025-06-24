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Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств

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Президент Владимир Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

24 июня правительство России утвердило Церетели на пост президента Российской академии художеств (РАХ). Его кандидатура была избрана академиками на общем собрании РАХ.

Церетели, внук всемирно известного скульптора Зураба Церетели, родился в 1978 г. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладателем степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 г. он занимал должность вице-президента РАХ, а после кончины Зураба Церетели, который возглавлял академию с 1997 г., с апреля 2025 г. исполнял обязанности президента организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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