Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств
Президент Владимир Путин присвоил Василию Церетели звание заслуженного деятеля искусств РФ. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
24 июня правительство России утвердило Церетели на пост президента Российской академии художеств (РАХ). Его кандидатура была избрана академиками на общем собрании РАХ.
Церетели, внук всемирно известного скульптора Зураба Церетели, родился в 1978 г. Он является выпускником Школы изобразительных искусств в Нью-Йорке и обладателем степени EMBA Московской школы управления «Сколково». С 2009 г. он занимал должность вице-президента РАХ, а после кончины Зураба Церетели, который возглавлял академию с 1997 г., с апреля 2025 г. исполнял обязанности президента организации.