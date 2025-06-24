Президент посмертно наградил погибшего при теракте в Брянской области машиниста

Тем же указом президент РФ посмертно присвоил звание Героя России погибшему в боях за Мариуполь сержанту Радиславу Хугаеву. Он отметил его мужество и героизм. 27 марта 2022 г. он принял огонь на себя, когда его группа попала в засаду, а также оказал первую помощь двум военнослужащим.