Президент посмертно наградил погибшего при теракте в Брянской области машиниста
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества за самоотверженность машиниста Павла Мишина, который погиб при подрыве моста на железной дороге в Брянской области 31 мая. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Мишин немедленно применил экстренное торможение, что помогло поезду снизить скорость к моменту столкновения и спасло сотни жизней. Машинист также указал своему помощнику покинуть кабину и направиться в машинное отделение.
31 мая на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино произошло обрушение моста. Его обломки упали на пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Погибли семь человек, еще более 100 пострадали.
Тем же указом президент РФ посмертно присвоил звание Героя России погибшему в боях за Мариуполь сержанту Радиславу Хугаеву. Он отметил его мужество и героизм. 27 марта 2022 г. он принял огонь на себя, когда его группа попала в засаду, а также оказал первую помощь двум военнослужащим.