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Президент посмертно наградил погибшего при теракте в Брянской области машиниста

Ведомости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества за самоотверженность машиниста Павла Мишина, который погиб при подрыве моста на железной дороге в Брянской области 31 мая. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Мишин немедленно применил экстренное торможение, что помогло поезду снизить скорость к моменту столкновения и спасло сотни жизней. Машинист также указал своему помощнику покинуть кабину и направиться в машинное отделение.

31 мая на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино произошло обрушение моста. Его обломки упали на пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Погибли семь человек, еще более 100 пострадали.

Тем же указом президент РФ посмертно присвоил звание Героя России погибшему в боях за Мариуполь сержанту Радиславу Хугаеву. Он отметил его мужество и героизм. 27 марта 2022 г. он принял огонь на себя, когда его группа попала в засаду, а также оказал первую помощь двум военнослужащим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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