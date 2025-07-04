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При атаке беспилотников пострадали пять многоквартирных домов в Азове

Ведомости

В результате атаки беспилотников в Азове Ростовской области пострадали семь домов, включая пять многоквартирных. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя администрации города.

«Повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах и двух частных домах», – сказал он.

Утром 4 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали ночью Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный многоквартирный дом, погибла женщина. При ударе по Азову пострадал многоквартирный дом, пострадавших среди жильцов нет.

Ночью 4 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 48 украинских БПЛА над регионами, сообщали в Минобороны РФ. Наибольшее число воздушных целей – 26 – было поражено в Ростовской области.

Утром того же дня сообщалось об атаках на Ижевск. Глава республики Александр Бречалов сообщал об уничтожении двух дронов. Также удары беспилотников совершались на подмосковный Сергиев Посад.

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