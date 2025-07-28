Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием и сел в Махачкале

Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды разбился Ан-24. Лайнер летел по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавало сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Погибли все, кто был на борту, – 43 пассажира и шесть членов экипажа. В Амурской области и Хабаровском крае власти объявили трехдневный траур.