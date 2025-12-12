Котяков не видит необходимости в сокращении рабочего дня до шести часов

В феврале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагал сократить рабочую неделю на один час. Внесение изменений в Трудовой кодекс, по мнению депутата, способствовало бы «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», говорится в пояснительной записке. В июле законопроект был внесен в Госдуму.