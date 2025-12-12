Газета
Общество

Котяков не видит необходимости в сокращении рабочего дня до шести часов

Ведомости

Исходя из ситуации на рынке труда, необходимости сокращать рабочий день до шести часов сейчас нет. Предпосылок к введению инициативы также не наблюдается. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность», – пояснил он (цитата по ТАСС). 

5 декабря первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал изданию «Абзац», что фракция предлагает ввести в РФ 30-и часовую рабочую неделю. По его словам, КПРФ намерена инициировать изменения в Трудовой кодекс в ближайшее время. Отмечается, что 3 декабря Госдума отвергла соответствующие предложения, но фракция намерена продолжать выдвигать другие варианты. 

В феврале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагал сократить рабочую неделю на один час. Внесение изменений в Трудовой кодекс, по мнению депутата, способствовало бы «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», говорится в пояснительной записке. В июле законопроект был внесен в Госдуму.

