В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на час

По словам Нилова, работодатели и сейчас могут вводить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, но «в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно». Внесение изменений в Трудовой кодекс, по мнению депутата, будет способствовать «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», говорится в пояснительной записке.