В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на час
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час, соответствующий законопроект направлен в правительство, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предложил накануне выходных дней уменьшить на один час продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе «при сохранении установленной нормы рабочего времени», говорится в законопроекте.
По словам Нилова, работодатели и сейчас могут вводить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, но «в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно». Внесение изменений в Трудовой кодекс, по мнению депутата, будет способствовать «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», говорится в пояснительной записке.
Нилов в январе заявил «РИА Новости», что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, но «не во всех сферах, не для всех должностей».
В мае 2023 г. «Известия» писали об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению шестидневной рабочей недели в России. Через год министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в стране отсутствует вероятность введения шестидневной рабочей недели, а действующее трудовое законодательство достаточно гибкое.