Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на час

Ведомости

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю на один час, соответствующий законопроект направлен в правительство, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предложил накануне выходных дней уменьшить на один час продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе «при сохранении установленной нормы рабочего времени», говорится в законопроекте.

По словам Нилова, работодатели и сейчас могут вводить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу, но «в нынешних условиях такую норму целесообразно закрепить законодательно». Внесение изменений в Трудовой кодекс, по мнению депутата, будет способствовать «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда», говорится в пояснительной записке.

Нилов в январе заявил «РИА Новости», что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, но «не во всех сферах, не для всех должностей».

В мае 2023 г. «Известия» писали об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению шестидневной рабочей недели в России. Через год министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в стране отсутствует вероятность введения шестидневной рабочей недели, а действующее трудовое законодательство достаточно гибкое.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных