Умара Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне

В 2017 г. экс-сенатор устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем. В его номере тогда обнаружили пустые бутылки и наркотические вещества. Суд назначил ему штраф 500 000 руб. за употребление запрещенных веществ и хулиганство с применением оружия. Позднее его исключили из «Единой России» за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».