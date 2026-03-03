Умара Джабраилова похоронили в родовом селе в Чечне
В Чечне прошли похороны бизнесмена Умара Джабраилова. Его предали земле в родовом селе Новые Атаги, сообщает «РИА Новости».
У дома семьи собрались десятки автомобилей и многочисленные участники траурной церемонии. Односельчане называли Джабраилова отзывчивым человеком, который оказывал помощь жителям республики в период военных кампаний.
Тело доставили в республику рано утром. После соблюдения религиозных обрядов процессия направилась пешком на сельское кладбище, где состоялось захоронение.
2 марта стало известно, что Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением в квартире в центре Москвы. По сообщениям СМИ, его доставили в больницу, где он скончался. Джабраилову было 67 лет. По предварительным данным, криминальной составляющей в произошедшем нет. Рядом с телом найден пистолет Luger Parabellum, предсмертной записки не обнаружено.
Джабраилов родился в Грозном, после школы переехал в Москву и окончил МГИМО. С конца 1990-х работал топ-менеджером группы «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами.
В 2004–2009 гг. Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации. В октябре 2009 г. он досрочно сложил полномочия сенатора.
В 2017 г. экс-сенатор устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons рядом с Кремлем. В его номере тогда обнаружили пустые бутылки и наркотические вещества. Суд назначил ему штраф 500 000 руб. за употребление запрещенных веществ и хулиганство с применением оружия. Позднее его исключили из «Единой России» за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».
Помимо бизнеса и политики Джабраилов был известен в светской среде и как коллекционер современного искусства. Он возглавлял попечительский совет Московского музея современного искусства и являлся почетным академиком Российской академии художеств.