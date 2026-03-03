Суд оштрафовал рэпера Face на 250 000 рублей
Кировский райсуд Уфы вынес заочный приговор рэперу Face (Иван Дремин,
Он признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Максимальный штраф по ней – 300 000 руб., также возможно лишение свободы на два года. Суд установил, что артист в течение года уже два раза был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил размещать материалы в социальной сети без необходимых пометок.
Дремину также запретили администрировать сайты электронных информационно-телекоммуникационных сетей на 2,5 года.
Уголовное дело против против рэпера поступило в суд 1 декабря 2025 г. Минюст РФ внес Дремина в реестр иностранных агентов 8 апреля 2022 г. В июле того же года его оштрафовали на 10 000 руб. за нарушение закона о СМИ. Поводом стало отсутствие маркировки иноагента в публикации о спецоперации, опубликованной на странице во «В контакте».