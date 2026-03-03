Суд оштрафовал рэпера Face на 250 000 рублей

Он признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Максимальный штраф по ней – 300 000 руб., также возможно лишение свободы на два года. Суд установил, что артист в течение года уже два раза был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил размещать материалы в социальной сети без необходимых пометок.