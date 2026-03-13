Умерла актриса Людмила Аринина

Аринина родилась 8 ноября 1926 г. в селе Синодском Саратовской губернии. В 1948 г. окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС). По окончании университета работала в драматических театрах Могилевской, Кемеровской областей и города Бреста (Белорусская ССР). В 1956–1963 гг. Аринина служила в Челябинском театре драмы имени С. М. Цвиллинга, а в 1963–1969 гг. была актрисой Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола (Балтийский дом). В 1969–1980 гг. – актриса Московского областного государственного театра имени А.Н. Островского. С 1999 по 2006 г. – актриса московского театра «Мастерская Петра Фоменко».