Главная / Общество /

Руководителем Центра подготовки космонавтов стал Олег Кононенко

Герой России космонавт Олег Кононенко назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», – заявил журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

На счету Олега Кононенко – 5 космических полетов, 7 выходов в открытый космос и 1 111 суток совокупного присутствия на орбите – рекорд по пребыванию и работе человека в космосе.

С 10 ноября 2025 г. Кононенко временно исполнял обязанности начальника ЦПК. На этом посту он сменил Максима Харламова, который был начальником центра с 2021 г.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с 31-й площадки Байконура в 15:00 мск 22 марта. Грузовой корабль доставит космонавтам на орбиту более 2,5 тонн груза.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте