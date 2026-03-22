Руководителем Центра подготовки космонавтов стал Олег Кононенко
Герой России космонавт Олег Кононенко назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты», – заявил журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
На счету Олега Кононенко – 5 космических полетов, 7 выходов в открытый космос и 1 111 суток совокупного присутствия на орбите – рекорд по пребыванию и работе человека в космосе.
С 10 ноября 2025 г. Кононенко временно исполнял обязанности начальника ЦПК. На этом посту он сменил Максима Харламова, который был начальником центра с 2021 г.
