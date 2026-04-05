Дрозденко: при атаке БПЛА повреждена не труба, а емкость с топливом

Ведомости

Нефтепровод в районе порта Приморск не пострадал при утренней атаке беспилотников, осколки попали в емкость с топливом. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив более раннюю информацию. Последствия уже ликвидированы, пострадавших нет.

«По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом», – написал Дрозденко в своем канале в Telegram. Ранее он сообщал, что обломками БПЛА поврежден участок нефтепровода и идет безопасное выгорание из перекрытой трубы.

Утром 5 апреля силы ПВО сбили над Ленинградской областью 19 беспилотников. Их обломки упали в районе порта Приморск. Власти оперативно ликвидировали возгорание топлива.

31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет «напряженную работу» по защите порта Усть-Луга и других объектов, но стопроцентной защиты от атак это не гарантирует.

