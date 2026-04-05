Дрозденко: при атаке БПЛА повреждена не труба, а емкость с топливом

«По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом», – написал Дрозденко в своем канале в Telegram. Ранее он сообщал, что обломками БПЛА поврежден участок нефтепровода и идет безопасное выгорание из перекрытой трубы.