Общество /

Глава Рособрнадзора назвал число нарушителей среди сдающих ЕГЭ

Ведомости

Количество списывающих, которых удаляют с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалки и телефоны в России, составляет около 1000 человек в год при общем числе сдающих порядка 700 000. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».

«По ощущениям, примерно треть нарушителей – это те, кто проваливают экзамен уже не первый год: умрем, но не сдадим честно! У нас есть чемпионы – это люди, которых мы удаляем с экзамена несколько лет подряд», – отметил он.

12 марта Музаев рассказал, что Рособрнадзор в 2026 г. планирует задействовать новые технологические решения для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах.

По его мнению, массовое внедрение «умных глушилок» с применением технологии искусственного интеллектом решит проблему со списыванием и обеспечит максимальную честность экзамена.

В этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня. Дополнительно 8–9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.

