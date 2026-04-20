В Рособрнадзоре объяснили, зачем меняют правила проведения ЕГЭ
Изменения в правилах проведения ЕГЭ обусловлены требованиями образовательных стандартов и необходимостью корректной оценки знаний школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».
По его словам, модель контрольных измерительных материалов (КИМ) напрямую связана с федеральными образовательными программами, и при их изменении экзаменационная модель также должна корректироваться.
Он отметил, что при неизменной модели экзамена школы и преподаватели постепенно подстраиваются под формат, что приводит к росту средних баллов. В таких условиях, по его словам, важно сохранять баланс распределения результатов.
«Если все начинают сдавать предмет на 100 баллов, то это значит, что задания слишком легкие. Но как тогда проводить отбор абитуриентов в вузы?» – пояснил он.
Музаев добавил, что система оценки выстраивается таким образом, чтобы большинство участников получали средний результат – около 50 баллов, а более высокие и низкие значения встречались реже.
Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что о существенных изменениях в экзамене ведомство предупреждает заранее – как правило, за два года. Это делается для того, чтобы девятиклассники перед 1 сентября подумали, стоит ли им идти в 10 и 11 классы. «Перед началом учебного года публикуются демонстрационные варианты экзаменационных работ, и можно увидеть все содержательные изменения», – отметил он.
Кроме того, по его словам, изменения в экзамене связаны с развитием образовательных подходов, в том числе с необходимостью включения практико-ориентированных заданий, направленных на проверку логики, мышления и применения знаний в жизни.
13 апреля Музаев заявил, что период ЕГЭ с этого года и дальше будет начинаться не раньше 1 июня. Такое решение позволит школам четко распланировать подготовку и проведение выпускных мероприятий, отметил глава Рособрнадзора.