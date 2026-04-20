Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Рособрнадзоре объяснили, зачем меняют правила проведения ЕГЭ

Изменения в правилах проведения ЕГЭ обусловлены требованиями образовательных стандартов и необходимостью корректной оценки знаний школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».

По его словам, модель контрольных измерительных материалов (КИМ) напрямую связана с федеральными образовательными программами, и при их изменении экзаменационная модель также должна корректироваться.

Он отметил, что при неизменной модели экзамена школы и преподаватели постепенно подстраиваются под формат, что приводит к росту средних баллов. В таких условиях, по его словам, важно сохранять баланс распределения результатов.

«Если все начинают сдавать предмет на 100 баллов, то это значит, что задания слишком легкие. Но как тогда проводить отбор абитуриентов в вузы?» – пояснил он.

Анзор Музаев: «Все хотят, чтобы не было экзаменов»

Общество / Интервью

Музаев добавил, что система оценки выстраивается таким образом, чтобы большинство участников получали средний результат – около 50 баллов, а более высокие и низкие значения встречались реже.

Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что о существенных изменениях в экзамене ведомство предупреждает заранее – как правило, за два года. Это делается для того, чтобы девятиклассники перед 1 сентября подумали, стоит ли им идти в 10 и 11 классы. «Перед началом учебного года публикуются демонстрационные варианты экзаменационных работ, и можно увидеть все содержательные изменения», – отметил он.

Кроме того, по его словам, изменения в экзамене связаны с развитием образовательных подходов, в том числе с необходимостью включения практико-ориентированных заданий, направленных на проверку логики, мышления и применения знаний в жизни.

13 апреля Музаев заявил, что период ЕГЭ с этого года и дальше будет начинаться не раньше 1 июня. Такое решение позволит школам четко распланировать подготовку и проведение выпускных мероприятий, отметил глава Рособрнадзора.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь