Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,18+0,19%RTSI1 142,09+0,19%RGBI119,53-0,3%RGBITR778,94-0,2%
Главная / Общество /

Около 50 деревьев упало в Москве из-за снегопада

Около 50 деревьев упало на территории Москвы в результате сильного снегопада и ветра, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам сотрудника экстренных служб, из-за случаев падения деревьев на проезжую часть уже повреждены два автомобиля. Водители не пострадали в результате инцидентов. Кроме того, одно из деревьев повредило остекление фасада жилого дома.

27 апреля главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снегопад в Москве привел к трем погодным рекордам. Только за ночь 27 апреля в столице выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). Леус подчеркнул, что выпадение осадков продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00. К утру в Москве сформировался снежный покров высотой 12 см.

