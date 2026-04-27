Около 50 деревьев упало в Москве из-за снегопада
Около 50 деревьев упало на территории Москвы в результате сильного снегопада и ветра, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
По словам сотрудника экстренных служб, из-за случаев падения деревьев на проезжую часть уже повреждены два автомобиля. Водители не пострадали в результате инцидентов. Кроме того, одно из деревьев повредило остекление фасада жилого дома.
27 апреля главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снегопад в Москве привел к трем погодным рекордам. Только за ночь 27 апреля в столице выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). Леус подчеркнул, что выпадение осадков продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00. К утру в Москве сформировался снежный покров высотой 12 см.