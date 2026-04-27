Около 50 деревьев упало в Москве из-за снегопада

27 апреля главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снегопад в Москве привел к трем погодным рекордам. Только за ночь 27 апреля в столице выпало 16 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда для этого дня, принадлежавшего 1880 г. (14,7 мм). Леус подчеркнул, что выпадение осадков продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00. К утру в Москве сформировался снежный покров высотой 12 см.