«Роскосмос» показал заснеженную Москву из космоса

27 апреля в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и сильным ветром. До 21:00 27 апреля местами прогнозируется обильный мокрый снег, его налипание на провода и деревья, гололедица на дорогах. В течение суток местами ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 23 м/сек. Метеорологи предупреждают, что 28 апреля западный ветер достигнет 15–20 м/с.