«Роскосмос» показал заснеженную Москву из космоса
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки заснеженной Москвы в своем Telegram-канале.
Как отметили в госкорпорации, аномальные погодные условия в столице связаны с влиянием циклона. «Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки – этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», – написали в «Роскосмосе».
27 апреля в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и сильным ветром. До 21:00 27 апреля местами прогнозируется обильный мокрый снег, его налипание на провода и деревья, гололедица на дорогах. В течение суток местами ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 23 м/сек. Метеорологи предупреждают, что 28 апреля западный ветер достигнет 15–20 м/с.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал, что половина месячной нормы осадкой выпала в Москве в течение последних суток. «На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 мм небесной влаги, столько же на Балчуге, в Бутово – 20 мм, в Тушино – 17 мм», – сообщил метеоролог.