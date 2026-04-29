Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,936-0,4%ARSA7,95-0,25%VEON-RX65,3-3,83%IMOEX2 646,57-1,85%RTSI1 116,18-1,85%RGBI119,49+0,15%RGBITR779,11+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

World Boxing утвердила допуск россиян к турнирам в нейтральном статусе

Международная организация World Boxing определила порядок допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается в пресс-службе организации.

«World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и European Boxing, или в международных соревнованиях, организованных федерациями – членами World Boxing», – говорится в заявлении организации.

Отмечается, что документ был одобрен исполнительным советом на апрельском заседании 2026 г. и базируется на подходах Международного олимпийского комитета.

Федерация бокса России (ФБР) 19 марта вступила в World Boxing. Ранее она входила только в Международную ассоциацию бокса (IBA). Как отметил генеральный секретарь ФБР Александр Беспутин, «надеемся, что на конгрессе в этом году нам будет предоставлено постоянное членство». Вместе с Россией в World Boxing вошли еще восемь стран: Белоруссия, Кипр, Мозамбик, Танзания, Замбия, Тонга, Ниуэ и Папуа – Новая Гвинея. Общее число участников выросло до 168.

