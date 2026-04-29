World Boxing утвердила допуск россиян к турнирам в нейтральном статусе
Международная организация World Boxing определила порядок допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщается в пресс-службе организации.
«World Boxing подтвердила создание процедуры, которая будет использоваться для определения критериев, на основе которых спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и European Boxing, или в международных соревнованиях, организованных федерациями – членами World Boxing», – говорится в заявлении организации.
Отмечается, что документ был одобрен исполнительным советом на апрельском заседании 2026 г. и базируется на подходах Международного олимпийского комитета.
Федерация бокса России (ФБР) 19 марта вступила в World Boxing. Ранее она входила только в Международную ассоциацию бокса (IBA). Как отметил генеральный секретарь ФБР Александр Беспутин, «надеемся, что на конгрессе в этом году нам будет предоставлено постоянное членство». Вместе с Россией в World Boxing вошли еще восемь стран: Белоруссия, Кипр, Мозамбик, Танзания, Замбия, Тонга, Ниуэ и Папуа – Новая Гвинея. Общее число участников выросло до 168.