Суд арестовал замглавы УМВД по Химкам за превышение должностных полномочий
Тверской районный суд арестовал заместителя начальника УМВД России по подмосковному городскому округу Химки Юлию Полосухину за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Полосухину обвиняют в совершении преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
