RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Общество

В Черногории открыли памятник Сергею Есенину в честь 130-летия поэта

В административном центре общины Зета, городе Голубовцы, прошла торжественная церемония открытия памятника русскому поэту Сергею Есенину. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Черногории. Мероприятие было приурочено к 130-летнему юбилею классика.

В церемонии приняли участие руководители муниципалитета Зеты, лидеры ряда партийных объединений, дипломаты, общественные активисты, представители Союза писателей Черногории, учащиеся местных школ и российские соотечественники. Также на мероприятие прибыли основатель «Народного музея Сергея Есенина» в Воронеже Владимир Бубнов и директор музея Елена Рождественская.

Выступающие подчеркивали, что есенинская искренность и любовь к свободе особенно близки мировоззрению черногорцев. Поэта назвали «голосом славянской души». Гости провели параллели между творчеством Сергея Есенина и черногорского владыки Петра II Петровича Негоша, отметив, что оба являются народными певцами, чье слово отразило культурный код и самосознание своих народов.

Посол России в Черногории Алексей Лукашик в обращении к собравшимся отметил, что в Черногории Есенина «знают, читают и любят», поэтому установка памятника здесь «не случайность, а закономерный результат долгой и теплой встречи двух культур».

Участники церемонии читали стихи Есенина, причем некоторые произведения звучали на двух языках – русском и черногорском.

В Подгорице в 2002 г. был установлен памятник поэту Александру Пушкину и его жене Наталье Гончаровой, в 2004 г. был открыт памятник Владимиру Высоцкому.

