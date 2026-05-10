Шестилетний мальчик нашел меч эпохи викингов на школьной экскурсии в Норвегии
В норвежской коммуне Гран, что в регионе Иннландет, школьник Хенрик Рефснес Мортведт нашел меч, которому около 1300 лет. Уникальная находка была сделана во время школьной экскурсии, сообщает портал Ancient Origins.
По оценке специалистов Управления культурного наследия Иннландета, меч относится к позднему меровингскому периоду или ранней эпохе викингов. Это так называемый однолезвийный меч (скрамасакс или сакс), характерный для того времени.
Учителя и ученики школы Фредхейм сразу осознали потенциальную важность находки и связались с археологами. «Мы очень гордимся детьми, которые смогли разглядеть меч в поле. Отлично сработано! И мы очень рады, что они сделали все правильно: позвонили археологу», – говорится в заявлении ведомства.
Меч передан в Музей культурной истории в Осло для дальнейшего изучения и консервации. По словам специалистов, эта находка дает новое представление о воинской культуре, процветавшей в той части Норвегии в раннем средневековье.