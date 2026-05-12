В отношении 15 членов КПРФ составили протоколы за первомайскую акцию в Иркутске

Ведомости

В отношении 15 членов иркутского отделения Коммунистической партии РФ составлены административные протоколы за участие в первомайских акциях, которые власти не согласовали. Об этом сообщил первый секретарь обкома, депутат Госдумы Сергей Левченко.

По его словам, МВД подготовило список предполагаемых нарушителей, однако в него вошли не все участники мероприятий. Левченко предположил, что протоколы составлены в отношении тех, кого сотрудники полиции смогли идентифицировать по фото- и видеоматериалам.

Он отметил, что партия заранее направила в администрацию Иркутска два уведомления о проведении акций – митинга у памятника Ленину с последующим шествием к мемориалу «Вечный огонь» и автопробега в центральной части города. Обе заявки отклонили. В мэрии, по его словам, отказ объяснили проведением другого мероприятия в это же время и дорожными работами.

«Мы все равно пришли к памятнику Ленину, так как первомайский митинг – это традиция. На протяжении последних 33 лет нам ни разу не запрещали это мероприятие», – пояснил Левченко.

По его словам, на месте присутствовали сотрудники правоохранительных органов и представитель городской администрации, который попытался воспрепятствовать акции. Участники возложили цветы и выступили с краткими речами без использования звукоусиливающей аппаратуры.

