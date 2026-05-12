Уголовное дело возбудили после стрельбы в школе на Кубани

Следственный комитет России (СК) по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после стрельбы в одной из школ Гулькевичского района, в результате которой пострадали двое детей. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Председатель СК Александр Бастыркин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Дело расследуется в отношении 16-летнего подростка по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Что известно о нападении подростка в школе в Краснодарском крае

По данным следствия, подросток, находясь в школе, открыл стрельбу из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов, после чего скрылся с места происшествия. В результате инцидента двое детей получили телесные повреждения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Следователи устанавливают полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В СК также сообщили, что в рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе.

