На Кубани задержаны передававшие Украине данные о военных объектах

7 мая сотрудники ФСБ задержали в Ярославле мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче сведений о российских военнослужащих. По данным ведомства, задержанным оказался житель Ярославля 1987 г. р. Как утверждает ФСБ, он через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал информацию о военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).