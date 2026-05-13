Главная / Общество /

На Кубани задержаны передававшие Украине данные о военных объектах

Ведомости

На Кубани задержаны двое российских граждан за сбор и передачу информации о военных объектах украинской стороне. Об этом заявили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 г. р. являлись сторонниками украинской националистической идеологии. Они инициативно установили контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.

В ФСБ уточнили, что задержанные действовали по указанию куратора и с целью поддержки противника в его диверсионно-террористической деятельности. Фигуранты занимались сбором и передачей данных о воинской части региона. Кроме того, они провели фотосъемку военных объектов в Новороссийской бухте, снабдив ее точными координатами.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

7 мая сотрудники ФСБ задержали в Ярославле мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче сведений о российских военнослужащих. По данным ведомства, задержанным оказался житель Ярославля 1987 г. р. Как утверждает ФСБ, он через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал информацию о военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

