Главная / Общество /

Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada Aura

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел с автомобиля марки Mercedes-Benz на Lada Aura, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Юнашев снял на камеру, как Соколов садится на пассажирское место в автомобиль российского производства. Он спросил его, не хуже ли Lada, чем Mercedes. Глава «АвтоВАЗа» давать оценок не стал.

26 марта Соколов дал интервью Юнашеву в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о доминирующем положение Lada на российском рынке. После мероприятия глава «АвтоВАЗа» сел в минивэн Mercedes-Benz и уехал.

Премиальный сегмент Lada представлен моделью Lada Aura. Он позиционируется как самый дорогой и комфортабельный седан «АвтоВАЗа», ориентированный на пассажиров, их комфорт и статус.

