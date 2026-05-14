Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды Буцаева

Суд заочно арестовал экс-замглавы Минприроды БуцаеваОн подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Буцаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или депортации на территорию России.
В настоящий момент Буцаев находится за пределами РФ. 30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что он покинул Россию после распоряжения об отставке. Буцаев выехал из страны через Белоруссию.
13 мая бывший чиновник объявлен в розыск, а на следующий день его объявили в международный розыск.