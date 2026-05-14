Онищенко рассказал о неудачной попытке сдать ЕГЭ
Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что ничего не понял, когда попытался сдать ЕГЭ. Об этом он рассказал в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН).
По словам Онищенко, принять участие в эксперименте ему предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Академик отметил, что формат экзамена показался ему непонятным.
«Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ», – сказал он.
Онищенко также сравнил современный ЕГЭ с прежней системой экзаменов, когда школьники писали сочинения и решали задачи в присутствии знакомых учителей. «Теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил он.
При этом академик отметил, что экзамен всегда является стрессом для школьников. Он посоветовал выпускникам перед сдачей ЕГЭ снижать напряжение с помощью физических упражнений и во время экзамена «не заражаться чужим волнением».
Основной период ЕГЭ в 2026 г. стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, резервные дни – с 22 по 25 июня. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.