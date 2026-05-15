СВР: Киев хочет дестабилизировать Россию через патриотические Telegram-каналы
Служба внешней разведки России заявила, что украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество. По данным СВР, Киев начал кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов.
«Эти, по сути мошеннические, действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России», – говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Рассылка предложений о покупке осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов от имени публичных лиц – лидеров общественного мнения. Владельцев ресурсов таким образом пытаются втянуть в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам РФ.
В феврале 2025 г. СВР сообщала о подготовке украинскими спецслужбами серии провокаций против российских властей. В ноябре 2025 г. МВД РФ информировало о регулярной блокировке Telegram-каналов, направленных на дестабилизацию обстановки в России. В феврале Роскомнадзор приступил к замедлению мессенджера.
30 апреля ФСБ сообщила, что спецслужбы Украины привлекают российскую молодежь к противоправным действиям экстремистского и террористического характера через Telegram. 24 апреля ФСБ сообщила, что 18 апреля был предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора – их автомобиль планировали подорвать по заданию спецслужб Украины.