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СВР: спецслужбы Украины готовят серию провокаций против российских властей

Ведомости

Украинские спецслужбы планируют серию провокаций против властей РФ, в частности, готовится взрыв иностранного судна на Балтике и убийство за рубежом представителей оппозиции. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, для взрыва судна в Балтийском море могут быть использованы имеющиеся в распоряжении Украины мины российского производства.

«Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства», – говорится в сообщении СВР.

Утверждается также, что главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской «несистемной оппозиции» и «бежавших от закона» предпринимателей, проживающих за рубежом.

«Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки», – отметили в СВР.

В ведомстве утверждают, что Киев ставит целями этих провокаций препятствие запуску процесса мирного урегулирования российско-украинского кризиса и втягивание НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ. При этом СВР отмечает, что провокации готовятся при содействии «западных кураторов».

Ранее в феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России также сообщило, что НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае прошлого года. В частности, альянс планирует обнародовать информацию о том, что украинское руководство якобы присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов, утверждает СВР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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