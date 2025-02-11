СВР: спецслужбы Украины готовят серию провокаций против российских властей
Украинские спецслужбы планируют серию провокаций против властей РФ, в частности, готовится взрыв иностранного судна на Балтике и убийство за рубежом представителей оппозиции. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки России (СВР).
По данным ведомства, для взрыва судна в Балтийском море могут быть использованы имеющиеся в распоряжении Украины мины российского производства.
«Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства», – говорится в сообщении СВР.
Утверждается также, что главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской «несистемной оппозиции» и «бежавших от закона» предпринимателей, проживающих за рубежом.
«Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки», – отметили в СВР.
В ведомстве утверждают, что Киев ставит целями этих провокаций препятствие запуску процесса мирного урегулирования российско-украинского кризиса и втягивание НАТО в прямой вооруженный конфликт с РФ. При этом СВР отмечает, что провокации готовятся при содействии «западных кураторов».
Ранее в феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России также сообщило, что НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае прошлого года. В частности, альянс планирует обнародовать информацию о том, что украинское руководство якобы присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов, утверждает СВР.