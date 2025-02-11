Ранее в феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России также сообщило, что НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае прошлого года. В частности, альянс планирует обнародовать информацию о том, что украинское руководство якобы присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов, утверждает СВР.