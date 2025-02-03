СВР: НАТО готовит масштабную кампанию по дискредитации Зеленского
НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае прошлого года. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По данным СВР, Запад планирует осуществить свои замыслы через организацию «псевдодемократических выборов», которые могут состояться осенью текущего года. В рамках предвыборной кампании альянс намерен реализовать масштабную акцию по компрометации Зеленского, обнародовав информацию о том, что украинское руководство присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов.
«Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 000 погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой», – пояснили в СВР.
Также среди планов альянса значится обнародование информации о причастности Киева к продаже оружия различным группировкам в Африке.
Поясняется, что НАТО хочет сохранить Украину как антироссийский плацдарм. В СВР предполагают, что для этого страны Запада попытаются «заморозить» конфликт, выводя противоборствующие стороны на диалог о «начале его урегулирования».