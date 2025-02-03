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СВР: НАТО готовит масштабную кампанию по дискредитации Зеленского

Ведомости

НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого официально истек в мае прошлого года. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, Запад планирует осуществить свои замыслы через организацию «псевдодемократических выборов», которые могут состояться осенью текущего года. В рамках предвыборной кампании альянс намерен реализовать масштабную акцию по компрометации Зеленского, обнародовав информацию о том, что украинское руководство присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов.

«Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 000 погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой», – пояснили в СВР.

Также среди планов альянса значится обнародование информации о причастности Киева к продаже оружия различным группировкам в Африке.

Поясняется, что НАТО хочет сохранить Украину как антироссийский плацдарм. В СВР предполагают, что для этого страны Запада попытаются «заморозить» конфликт, выводя противоборствующие стороны на диалог о «начале его урегулирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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