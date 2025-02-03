По данным СВР, Запад планирует осуществить свои замыслы через организацию «псевдодемократических выборов», которые могут состояться осенью текущего года. В рамках предвыборной кампании альянс намерен реализовать масштабную акцию по компрометации Зеленского, обнародовав информацию о том, что украинское руководство присвоило более $1,5 млрд, выделенных на закупку военной техники и снарядов.