В России с 2027 года могут отказаться от бумажных строительных документов
С 2027 г. в России могут полностью отказаться от бумажной строительной документации. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил «РИА Новости».
По его словам, это вынудит компании перейти на цифровые продукты и инвестировать в технологии, что должно повысить производительность труда, которая к 2030 г. должна вырасти на 22%. Хуснуллин назвал задачу сверхсложной, поскольку за пять лет ни одна отрасль не демонстрировала такого роста.
План правительства по повышению производительности труда в стройсфере включает цифровизацию с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сокращение инвестиционно-строительного цикла, внедрение роботов и развитие профильного образования. Чтобы компании могли модернизироваться, у них должна сохраняться норма доходности. По словам Хуснуллина, за рубежом производительность выше именно благодаря механизации.