Из-за остановки движения по Крымскому мосту задержаны 16 пассажирских поездов
Остановка движения по Крымскому мосту привела к задержке 16 пассажирских поездов в Краснодарской крае. Время задержки составляет до 8,5 часа, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
О том что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщалось около 21:00 мск 17 мая. В 07:29 мск 18 мая в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» были опубликованы данные о возобновлении движения.
По данным Минобороны, в ночь на 18 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.