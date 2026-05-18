Больше половины посетителей исторических парков составили школьники
Около 57% посетителей исторических парков «Россия – моя история» составили школьники. Это указывает на то, что есть прямой запрос на развитие программ для детей, подростков, молодежи, педагогов и семей. Об это сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин в своем Telegram-канале, подведя итоги Всероссийского совещания директоров парков «Россия – моя история» по развитию контента.
Парки должны быть живыми, современными площадками, отметил он. Нужно добиться того, чтобы школьнику после первого посещения было интересно возвращаться на занятия, проекты и встречи.
На совещании обсудили, как именно обновлять контент, синхронизировать материалы экспозиций со школьным курсом истории, развивать уроки и внеурочные занятия, проводить мастер-классы и семинары. Есин написал, что сейчас исторические парки становятся частью системы образования, и их передача Министерству просвещения была верным решением.
Министр просвещения Сергей Кравцов на закрытии совещания заявил, что ключевая задача этих организаций – формировать мировоззрение подрастающего поколения. Необходимо вести качественное взаимодействие парков и школ. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за 10 лет работы исторические парки посетили около 30 млн человек.