Кравцов назвал главной задачей парков «Россия – моя история» работу с молодежью

Парки «Россия – моя история» должны играть ключевую роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на закрытии Всероссийского совещания директоров исторических парков в комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе.

«Ключевая задача этих организаций – формировать мировоззрение подрастающего поколения. Необходимо вести качественное взаимодействие парков и школ. Нам необходимо обеспечить стабильно высокий уровень посещаемости экспозиций исторических парков», – подчеркнул министр.

Он отметил, что после интеграции проекта в образовательную систему выросло число школьников и родителей среди посетителей, а сами площадки стали активнее использоваться для просветительских инициатив. Кравцов также сообщил, что единые государственные учебники истории уже введены, а содержание школьного курса необходимо синхронизировать с экспозициями парков.

Министр добавил, что исторические парки могут стать постоянными площадками для уроков, внеурочных занятий, семинаров и мастер-классов. По его словам, взаимодействие с такими площадками должно быть включено в реализацию Концепции исторического просвещения. Он также поручил региональным министрам образования подготовить дорожные карты сотрудничества с историческими парками.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что за 10 лет работы исторические парки посетили около 30 млн человек.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон считает, что исторические парки должны оставаться пространством для разговора с молодежью об истории и ценностях страны. Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул, что сегодня школьники составляют уже 57% посетителей парков, что подтверждает востребованность проекта в образовательной среде.

10 мая Кравцов сообщил, что Минпросвещения утвердило и направило в регионы концепцию исторического просвещения, которая охватывает все уровни обучения от детских садов до вузов. Цель документа заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности у молодежи. Программа рассчитана на пять лет и предполагает не только обновление образовательных курсов, но и создание в 2027 г. специализированной информационной платформы, а также привлечение экспертов из общества «Знание» и Российского военно-исторического общества. Внедрение концепции начнется с 1 сентября.

