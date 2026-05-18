Кравцов назвал главной задачей парков «Россия – моя история» работу с молодежью

10 мая Кравцов сообщил, что Минпросвещения утвердило и направило в регионы концепцию исторического просвещения, которая охватывает все уровни обучения от детских садов до вузов. Цель документа заключается в формировании общероссийской гражданской идентичности у молодежи. Программа рассчитана на пять лет и предполагает не только обновление образовательных курсов, но и создание в 2027 г. специализированной информационной платформы, а также привлечение экспертов из общества «Знание» и Российского военно-исторического общества. Внедрение концепции начнется с 1 сентября.