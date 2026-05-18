В «Единой России» выступили против запрета на соцсети для детей младше 14 лет
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил против инициативы ограничить доступ пользователей младше 14 лет к социальным сетям, назвав подобные вопросы внутрисемейными. Об этом говорится в сообщении фракции «Единая Россия» (ЕР).
По его словам, приоритетом должно оставаться развитие отечественных цифровых платформ, где уделяется особое внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом.
«Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других «новаций» заняться чем-то более полезным», – отметил Боярский.
27 марта глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой ввести вход в интернет по паспорту. Предполагается, что ограничения защитят детей до 14 лет от мошенников.
Министр просвещения России Сергей Кравцов 24 марта рассказал, что вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. По его словам, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.