Суд заочно приговорил экс-члена СД Смартбанка Александра Галкина к 19 годам
Савеловский районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему члену совета директоров Смартбанка Александру Галкину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Галкину назначили 19 лет лишения свободы заочно, а также штраф в размере 1,5 млн руб. По версии следствия, он оказывал платные услуги клиентам, желавшим скрытно выводить деньги из России в иностранные государства в обход официальных финансовых механизмов. Сумма ущерба, по данным следствия, превысила 1,6 млрд руб.
В мае 2024 г. Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего владельца Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования.