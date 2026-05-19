В больнице умер один из пострадавших при взрыве в Пятигорске

В Пятигорске скончался один из пострадавших в результате взрыва газа на АЗС. Об этом ТАСС сообщили в городской клинической больнице.

В медицинском учреждении уточнили, что у пациента было 96% ожогов.

Взрыв на АЗС произошел 16 мая при разгрузке газовоза. При перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка из-за разгерметизации рукава. За этим последовали хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате пострадали шесть человек.

После взрыва на заправке пожар охватил площадь в 1000 кв. м. Взрывной волной повредило несколько магазинов и несколько производственных зданий. В многоквартирном доме выбило окна.

СК России задержал директора сети АЗС и возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). СК также проверяет другие заправки этой сети на предмет безопасности для жизни и здоровья людей.

