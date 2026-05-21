Два человека погибли в Сызрани при атаке беспилотников
В результате атаки украинских беспилотников на Сызрань погибли два человека. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Раненым оказывается помощь, добавил он.
В 05:20 мск Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары («Курумоч»).
По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Калмыкии, Крыму и над акваторией Каспийского моря.