Школу в Севастополе, где обрушился балкон, перевели на дистанционное обучение
Ученики школы №13 в Севастополе, в которой 20 мая обрушился балкон с девятью выпускниками, завершат год в дистанционном формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Обрушение балкона в школе №13 в Севастополе произошло, когда девять подростков вышли на него сфотографироваться. Позднее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что балкон до этого ремонтировали только косметически. Он отметил, что сама школа в порядке, кроме элемента, который «непонятно каким образом» из козырька превратился в балкон. По его словам, с этим будут разбираться следователи.
ГСУ СК РФ по Крыму и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту причинения школьникам травм. Было установлено, что здание школы было введено в эксплуатацию в 2025 г. после капитального ремонта.
По словам главы Севастополя, два подростка попали в реанимацию, одного прооперировали. Остальные находились в обычных палатах. Развожаев рассказал, что с каждым из ребят и их родителями отработают индивидуальную траекторию, чтобы ЧП не повлияло на их дальнейшую жизнь, так как подростки – выпускники.