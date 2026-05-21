Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,376-0,8%UTAR10,65-1,66%USBN0,131-0,3%IMOEX2 616,99-0,88%RTSI1 161,94-0,88%RGBI119,39+0,18%RGBITR783,7+0,21%
Главная / Общество /

Школу в Севастополе, где обрушился балкон, перевели на дистанционное обучение

Ведомости

Ученики школы №13 в Севастополе, в которой 20 мая обрушился балкон с девятью выпускниками, завершат год в дистанционном формате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Обрушение балкона в школе №13 в Севастополе произошло, когда девять подростков вышли на него сфотографироваться. Позднее губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что балкон до этого ремонтировали только косметически. Он отметил, что сама школа в порядке, кроме элемента, который «непонятно каким образом» из козырька превратился в балкон. По его словам, с этим будут разбираться следователи.

ГСУ СК РФ по Крыму и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту причинения школьникам травм. Было установлено, что здание школы было введено в эксплуатацию в 2025 г. после капитального ремонта.

По словам главы Севастополя, два подростка попали в реанимацию, одного прооперировали. Остальные находились в обычных палатах. Развожаев рассказал, что с каждым из ребят и их родителями отработают индивидуальную траекторию, чтобы ЧП не повлияло на их дальнейшую жизнь, так как подростки – выпускники.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь