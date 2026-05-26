Госдума поддержала законопроект ЕР о продлении «гаражной амнистии» на пять лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет – до сентября 2031 г. Об этом сообщает Telegram-канал партии.
Документ внесли секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Инициатива направлена на упрощение оформления документов на гаражи и защиту имущественных прав граждан.
По данным партии, механизмом уже воспользовались более 700 000 человек. Продление программы, как ожидается, позволит существенно увеличить число оформленных объектов.
«Закон, который назвали «гаражная амнистия», помогает упростить оформление гражданами гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве. Если документы по ним не оформлены, то возникает [правовая] незащищенность, в том числе – с точки зрения различных мошеннических операций», – подчеркнул Крашенинников.
По его словам, отсутствие оформленных прав собственности также ограничивает возможность совершать сделки с имуществом. Парламентарий пояснил, что закон себя оправдал, но большое количество гаражей еще не оформлено, поэтому действие амнистии нужно продлить.
«Гаражная амнистия» начала действовать в РФ с сентября 2021 г. Она распространяется на постройки до конца декабря 2004 г. Отметим, что на данный момент срок действия «гаражной амнистии» истекает 1 сентября 2026 г.