Развожаев сообщил о завершении тушения пожара в музее-панораме Севастополя

Об атаке БПЛА на панораму, в результате которой здание получило критические повреждения, сообщил губернатор. По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы. К ликвидации последствий были привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств удара беспилотника по зданию музея-панорамы. Развожаев пояснял, что ситуация сложная, но «уже понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».