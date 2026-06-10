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Развожаев сообщил о завершении тушения пожара в музее-панораме Севастополя

Ведомости

Ликвидация пожара в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ находится на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает «РИА Новости».

По его словам, до сих горит крыша, но основные очаги возгорания уже потушены. Развожаев подчеркнул, что само здание музея, выполненное из камня, получило минимальные повреждения.

Об атаке БПЛА на панораму, в результате которой здание получило критические повреждения, сообщил губернатор. По его словам, в ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы. К ликвидации последствий были привлечены 83 человека и 22 единицы техники. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств удара беспилотника по зданию музея-панорамы. Развожаев пояснял, что ситуация сложная, но «уже понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».

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Позднее в музее обороны Севастополя сказали, что фрагменты оригинального полотна Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, не пострадали. Оказалось, что отреставрированные части исторического полотна в момент удара находились не в здании панорамы, а в другом филиале, где готовились к открытию выставки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что разрушенное украинским беспилотником здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет восстановлено и станет краше, чем было до этого. По словам Пескова, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.

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